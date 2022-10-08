Seyir halindeki otomobil alev aldı 

Edinilen bilgiye göre, C.K.'nin kullandığı 06 VJV 49 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Yangın sebebiyle kapatılan yol, yeniden araç trafiğine açıldı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.