Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Hasköy-Mutki karayolu Kaymakam Çeşmesi bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mutki yönüne seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki 27 AAN 574 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracını hızla kenara çekip durdurdu. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmedi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.