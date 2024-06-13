Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçeleri arasında seyahat eden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı.

Olay, Hasköy-Mutki karayolu Kaymakam Çeşmesi bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mutki yönüne seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki 27 AAN 574 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı.

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Yangını fark eden sürücü aracını hızla kenara çekip durdurdu. Yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmedi.

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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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