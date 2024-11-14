Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Elazığ'da seyir halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Korku dolu o onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde Elazığ-Pertek kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 UF 6550 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

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Alevleri fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki tır alev alev yandıSeyir halindeki tır alev alev yandı

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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