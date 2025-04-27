Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Alınan bilgiye göre Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Bülent K. idaresindeki 25 AAT 442 plakalı Citroen marka otomobilden, Kükürtlü köyü mevkiine geldiği esnada bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan Bülent K. idaresindeki 25 AAT 442 plakalı Citroen marka otomobilden, Kükürtlü köyü mevkiine geldiği esnada bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili hemen yok kenarına park eden sürücü araçtan indi. Aynı mevkide karşı şeritteki yanan tırı söndürme ve soğutma çalışması yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri direkt otomobile müdahale etmeye başladı. Motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin gayreti ve özverili çalışmaları sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Otomobilde 4 yolcu bulunduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin olay yerine yakın olması olası bir faciayı önledi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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