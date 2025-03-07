Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı

Bursa'da, Uludağ yolunda seyir halindeki otomobil motor kısmından alev alıp, yandı. Sürücü, yol kenarına çektiği otomobilden inip, son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Çalılara da sıçrayan yangını, itfaiyeciler, büyümeden söndürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Uludağ yolu Hüseyinalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Taner Altınyıldız, X9339KH Bulgaristan plakalı otomobiliyle kent merkezi istikametine seyir halindeyken, bir anda aracın motor kısmından alevler yükseldi. Otomobilini yol kenarına çeken Altınyıldız, son anda araçtan çıkarak alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu. Alevler yol kenarındaki çalılara da sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken, yangın ise ormana yayılmadan itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.