Seyir halindeki otomobil yolun ortasında yandı

Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobil yolun ortasında yandı

Antalya’da seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Yolun ortasında alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Cumalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Serik istikametine seyir halindeki Azerbaycan uyruklu Maksim Aleksandroviç idaresindeki bir araç kiralama şirketine ait 07 AKK 208 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanı gören sürücü aracı yol ortasında durdurarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yangını olay yerine gelen itfaiye ekibi söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yol ise yangının söndürülmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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