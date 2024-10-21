Seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarttı. Etkileşim uğruna daha neler göreceğiz

Düzenleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarttı. Etkileşim uğruna daha neler göreceğiz

Bolu’da, D-100 kara yolunda, B.E. isimli sürücü, seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarıp yanına yaklaşan minibüsteki arkadaşlarına verdi. Direksiyonsuz şekilde otomobiliyle ilerleyen sürücü, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde, B.E. isimli sürücü, kullandığı 14 GJ 834 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, aracın direksiyonunu yerinden çıkardı.

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B.E., direksiyonu yanında seyir halinde bulunan minibüsteki arkadaşına verdi. B.E., otomobiliyle bir süre direksiyonsuz ilerlerken, o anları ‘Herkesin telefonla yaptığı akımı ben direksiyonla yapınca sen de şaşırdın değil mi?’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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B.E.’nin başka bir paylaşımında ise Aktaş Mahallesi’nde direksiyonu otomobilin camından çıkarıp, direksiyonsuz şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

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Görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

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