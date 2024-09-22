Seyir halindeki servis yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki servis yandı

Mersin Tarsus'ta meydana gelen olay, Otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Sağlıklı mevkiinde meydana gelen olayda servis aracı seyir halindeyken birden alev aldı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki servis aracı yandı.

Olay, Otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Sağlıklı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan H. Ş.'nin kullandığı 20 ALP 451 plakalı servis aracı, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü içerisinde yolcularında bulunduğu aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yaralanan olmadığı yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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