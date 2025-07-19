Seyir halindeki tırda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki tırda korkutan yangın

Uşak'ta seyir halindeki bir tırın dorsesinde başlayan yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı

Uşak'ta seyir halindeki bir tırın dorsesinde başlayan yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler söndürüldü.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen C.U. (59) yönetimindeki tırın dorsesinde, Ürünköy köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, jandarma ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dorsedeki ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Yangında, tırın dorsesi tamamen yandı.Yangın nedeniyle kapatılan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

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