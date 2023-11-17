Seyir halindeki tırın üzerinden konteyner yola düştü

D100 Karayolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan tırda bulunan boş konteyner yola düştü. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kontrolüyle konteyner yoldan kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki tırın üzerinden konteyner yola düştü

Olay, Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Dilovası rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B idaresindeki 41 YK 211 plakalı tırın üzerinde bulunan boş konteyner yola düştü. Konteynerin düştüğünü fark eden sürücü hemen sağ şeritte durarak ekiplere haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafik önlemi alarak kontrollü geçişi sağladı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken, konteynerin yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü.

ekran-goruntusu-2023-11-17-183853.jpgPolis olayla ilgili inceleme başlattı.

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