Seyir halindeki traktörden düşerek can verdi

Kaynak: DHA
Seyir halindeki traktörden düşerek can verdi

Niğde'de hareket halindeki traktörden düşen Rukiye Şahin (58) yaşamını yitirdi.

Niğde'de hareket halindeki traktörden düşen Rukiye Şahin (58) hayatını kaybetti.

Dündarlı beldesinde yaşayan Yakup Şahin (60) ve eşi Rukiye Şahin, sabah saatlerinde tohum ekmek için tarlaya traktörle gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra Rukiye Şahin, dengesini kaybedip traktörden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Şahin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada Rukiye Şahin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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