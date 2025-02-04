Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Kastamonu’da alev alev yanan yolcu otobüsünden geriye demir yığını kaldı. Olay, Bozkurt-Kastamonu kara yolu Isırganlık mevkisinde meydana geldi.

Bozkurt ilçesinden İstanbul’a sefer yapan 34 HKK 230 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıktı.

20 yolcunun bulunduğu otobüsteki yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Otobüsten inen vatandaşlar yara almadan kurtulurken, kısa sürede büyüyen yangın otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan yolcu otobüsünden geriye ise demir yığını kaldı.

Yangının balatalardan kaynaklandığı değerlendirilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.