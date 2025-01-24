Seyir halindeki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Ilgın ilçesi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Konya Valiliği'nin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün bugün saat 07.50 sıralarında Ilgın ilçesinde bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 33 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Olay yerine ivedilikle 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.''