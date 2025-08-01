Seyir halindeydi küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeydi küle döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilde yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç küle döndü.

Öğrenilen bilgilere göre olay, Karaköprü ilçesi Yeşiloğlu Bulvarı'nda gerçekleşti.

Plakası ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken motor bölgesinden yoğun duman çıkmaya başladı. Kısa sürede motor kısmı alevler altında kaldı.

Durumu farkeden şoför, aracı şerit kenarına çekerek itfaiyeyi aradı. Alarm üzerine bölgeye yangın ekipleri yönlendirildi. Alevlere hızla müdahale eden ekipler, yangını bastırarak kontrol altına aldı.

Olayda yaralanma yaşanmazken, araçta önemli maddi zarar oluştu.

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