Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çerçenler köyünde meydana geldi. Mesut D.'ye ait 06 EFP 290 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracını yolun kenarına çekerek park eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler aracı tamamen sararken ihbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.