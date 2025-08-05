Seyir halindeyken alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken alev topuna döndü

Kastamonu Cide’de seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Cide İnebolu karayolundaki Seyir Terası bölgesinde gerçekleşti. Öğrenilen bilgiye göre, kullananı tespit edilemeyen 37 PP 957 plakalı Fiat Tofaş markalı araç hareket halindeyken alev çıktı. Motor bölümünde başlayan yangın, hızla yayılarak taşıtı kuşattı.

Alevleri gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bildirim üzerine müdahale için varan itfaiye görevlilerinin çabalarıyla ateş kısa sürede denetim altına alınarak bastırıldı.

Olayda ölüm veya yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.

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