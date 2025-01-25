Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde çıktı. Ankara istikametine seyir halindeki cipin motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü aracı durdurup, dışarı çıktı.

Sürücü, yangın söndürmeye tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Seyir halindeyken cip alev alev yandı

Seyir halindeyken cip alev alev yandı

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