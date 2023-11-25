Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Lise Caddesi üzerinde seyir halindeki 22 ACG 888 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw084789-02.jpgYaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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