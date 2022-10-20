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Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı

Pendik sahil yolunda seyrederken direksiyonu çıkararak araç kullandığı görüntülerini sosyal medyada paylaşan sürücü yakalandı. Para cezası uygulanan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:47
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Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı

Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafikte seyrederken direksiyonu çıkararak araç kullandığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

34 EOU 598 plakalı araç ve sürücüsü S.B. tespit edildi. Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak"tan, "emniyet kemeri kullanmamak"tan, "teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak"tan, "tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak"tan ve "zorunlu sigorta yaptırmamak"tan 196'şar lira olmak üzere toplam 980 lira idari para cezası uygulandı, araç da trafikten men edildi.

Sürücü S.B., hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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