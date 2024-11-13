Seyir halindeyken epilepsi krizi geçirdi

Kaza, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) Yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Epilespi krizi geçirdiği belirlenen Mert İ., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.