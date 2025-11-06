Kaza, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İslim Korkmaz yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan Resul Taş'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Yusuf Uluağaç idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücüler Korkmaz, Taş ve Uluağaç'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Taş'ın haberi atçılık camiasında üzüntüye yol açarken, kaza çevredeki iş yerleri ile araçların güvenlik kamerasına yansıdı

Resul Taş'ın yeğeni Nurullah Taş.

Adana’da kavşakta kırmızı ışıkta geçen otomobille çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü, 3 çocuk babası seyis Resul Taş’ın (41), ilgilendiği atlara sebze götürdüğü ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün ise araç muayene istasyonundaki randevusuna geç kaldığı ve yetişebilmek için hız yaptığı öne sürüldü.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde geçirdiği 7 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Taş’ın, beyin kanamasının sürdüğü bildirildi. Sağ gözünü kazada tamamen kaybeden Taş’ın, vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Resul Taş.

AMELİYATI 7 SAAT SÜRDÜ

Hastane bahçesinde Taş’tan gelecek iyi haberi bekleyen yakınlarından yeğeni Nurullah Taş, 72 saattir uyumadıklarını söyledi. Amcasının yıllardır hayvancılık yaptığını, 2013’ten bu yana da seyis olduğunu anlatan Taş, “Sürücü, yanındaki TIR kavşakta beklerken, 2 aracın arasındaki boşluktan kırmızı ışıkta geçerek amcama şiddetli bir şekilde çarpıyor. Amcamı bir tarafa savuruyor, kendisi de hızını alamayıp, refüje çıkarak durabiliyor. Amcamın 3 gündür beyin kanaması sürüyor. Hastaneye ilk girdiğinde ameliyatının 1,5 saat süreceğini söylediler. Burnundaki kırık, nefes almasını engelleyecek boyuttaydı. Toplam 7 saatlik ameliyatın ardından gözündeki yırtık dikildi, burnu nefes alabilecek pozisyona getirildi. Yaşarsa, ağır ameliyatı da yapılacak” diye konuştu.

‘ACIMIZ, BİZE YETİYOR’

Doktorların, amcası hakkında iç açıcı konuşmadıklarını belirten Taş, “Seyisler genelde o saatlerde işe giderler. Amcamın eviyle, hipodrom arası yaklaşık 2 kilometre. Yani geç kalıp, acele etmesini gerektirecek bir mesafe değil. Kadın sürücünün hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Kendisi araç muayenesine geç kaldığını, oraya yetişmek için hız yaptığını biliyoruz. Şu an bizim acımız, bize yetiyor” dedi.

Öte yandan tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İslim Korkmaz’ın, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.