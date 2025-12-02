Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında payı olan halk kahramanlarından biri de Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine teslim olduğu zaman çekilen fotoğrafı ve kayıt belgesi vefatının 86'ıncı yılı sebebiyle ilk kez paylaşıldı.

Seyit Onbaşı'ya ait 1. Dünya Savaşı esnasında Edremit Askerlik Şubesi'ne teslim olduğu zaman çekildiği keşfedilen fotoğrafı çerçevelendirilerek 172 numaralı kayıt belgesi olarak arşive eklendi ve ilk kez vatandaşlarla paylaşıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan belge herkesi duygulandırdı. Kahraman Onbaşı'nın askerlik belgesi Havran'a getirilerek Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ne teslim edildi.

'20 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFI'

Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu Muhammet Yıkar da ortaya çıkan bu yeni fotoğraf karşısında duygusal anlar yaşadığını anlattı. Yıkar, şimdiye kadar dedesinin sadece 50 yaşındaki son fotoğrafını ve Atatürk ile karşılaştığı yıllara ait fotoğraflarını bildiğini belirterek, "Bu dördüncü fotoğrafını hiç görmemişim, bugün geldi. Alan Başkanlığı tarafından incelenmiş. Onlar bir belge çıkartmış. O belgeyi ve fotoğrafı ben de şimdi görüyorum. Duygularım kabarık. 20 yaşındaki resmi o" dedi.

Seyit Onbaşı görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda top mermisini sırtlayarak namluya sürmüş ve İngiliz zırhlısı Ocean'ı batırarak adını tarihe yazdırmıştı.