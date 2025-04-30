Seyit Torun: Ordu da kivi üreticisi göz ardı edilemez

Ali Yazan/Ordu

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’da yapılan kivi üretiminin fındıktan sonra en önemli üretim kalemi olduğunu belirtti.

2024 yılında Ordu’da 8.600 ton kivi üretildiğini ve bu üretimin şehir ekonomisine 300 milyon lira katkı sağladığını ifade eden Torun, yüksek verimliliği ve ekonomik getirisi sebebiyle kivi yetiştiriciliğine olan ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Torun, yeni kivi bahçeleriyle birlikte rekoltenin 12.000 tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ordu Kivisi’nin kendine özgü aroması ve uzun raf ömrüyle dikkat çektiğini belirten Torun, 2019 yılında coğrafi işaret alan bu ürünün değerinin korunması için olgunlaşmadan hasat edilmemesi gerektiğini kaydetti.

ORDU DA ZİRAİ DON ÜRETİMİ YÜZDE 60 DÜŞÜRDÜ

Seyit Torun, Ordu’da bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle kivi üreticisinin büyük zarar gördüğünü belirterek, “Kivi özellikle ilkbahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinden olumsuz etkilenmekte ve zirai don, verimliliği ciddi oranda düşürmektedir” dedi. Don olaylarının kivi üretimini %55 ila %60 oranında azalttığını açıklayan Torun, üreticilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

ORDU DA KİVİ DESTEKLEME KAPSAMINA ALINMALI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı tarımsal destekleme kararında kivinin yer almamasını eleştiren Torun, “Tarımsal destek kapsamı genişletilmeli, kivi üretiminin sürdürülebilirliği güvence altına alınmalıdır” dedi. Torun ayrıca Ordu Kivisi’nin Türkiye’nin coğrafi işaret alan ilk kivi türü olduğunu hatırlatarak, küresel ısınma ve zararlılardan korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

TORUN'DAN ÜRETİCİLER İÇİN ACİL TALEP LİSTESİ

Torun, devlet desteğinin yetersiz olduğunu vurgularken, kivi üreticilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan borçlar faizsiz olarak senede bir ödemeli şekilde 3 yıla yayılmalı.

Tarımsal kredi kullanım hakkı yeniden üreticilere sağlanmalı.

Bir yıl geriden ödenen tarımsal destekler öne çekilmeli.

TARSİM sigortası olmayan üreticilerin zarar oranları hızla tespit edilmeli ve ödemeleri yapılmalı.

2B arazisi alan üreticilerin borç taksitleri en az 2 yıl ertelenmeli.

Tarım Bağkur primleri en az 2 yıl ertelenmeli.

“TARIM BAKANLIĞI BU GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDEMEZ”



Kivi üreticisinin yaşadığı zararların görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Seyit Torun, “Gıda güvenliğini ve gıda gelirlerini önemsemeyen bir anlayışla, Türkiye’deki ekonomik darboğaz aşılamaz” dedi. Torun, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı üreticilerin taleplerini karşılamaya davet etti.