Seyit Torun’dan Ordu için sert tepki: Yol yok, sağlık yok, üretici perişan

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, düzenlediği basın toplantısında Ordu’nun üç temel sorununa dikkat çekti. Tamamlanamayan yol projeleri, çöken sağlık sistemi ve mağdur edilen fındık üreticileri.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu’da yıllardır çözülemeyen sorunları gündeme taşıyarak, hükümete ve yerel yöneticilere sert eleştirilerde bulundu. Yol yatırımlarının tamamlanamaması, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve fındık üreticisinin kaderine terk edilmesi konularında açıklamalarda bulunan Torun, “Artık sabrımız kalmadı, Ordu sahipsiz değildir” dedi.

"YOL YOK, ULAŞIM FELÇ"

Konuşmasının ilk bölümünde yol projelerine değinen Torun, yıllardır tamamlanamayan çevre yolları ve ilçe bağlantı yolları nedeniyle Ordu’da ulaşımın adeta çileye döndüğünü belirtti.

“ Yaz aylarında nüfus iki katına çıkıyor ama yollar hala çukur içinde. Ordu Çevre Yolu 17 yıldır bitirilemedi. Fatsa Çevre Yolu'na 2016’da söz verildi, hala başlanmadı. Melet Köprüsü inşaatı kaplumbağa hızında ilerliyor” dedi.

Torun, Ünye-Akkuş-Niksar, Mesudiye-Gölköy-Ordu, Korgan-İslamdağ Tüneli ve daha birçok projeyi sıralayarak, “Yollar değil, vaatler asfaltlandı” ifadesini kullandı.

"ORDU'DA SAĞLIK ÇÖKÜYOR"

Basın toplantısının ikinci bölümünde sağlık sistemindeki yetersizliklere dikkat çeken Torun, ilçelerdeki hastanelerin yetersizliği, uzman doktor eksikliği ve randevu sisteminin çökmesini örneklerle dile getirdi.

“Fatsa’da üç kardiyolog var ama randevu alınamıyor. Gölköy’de MR yok. Mesudiye’de uzman doktor yok, bir ambulansla bütün ilçe idare ediyor” diyen Torun, Sağlık Bakanlığı’na 4 maddelik çağrıda bulundu:

Hinterland ilçelere öncelik verilmeli

MHRS kapasitesi artırılmalı

Eksik branşlar acilen tamamlanmalı

Hastane yatırımları hızlandırılmalı

“İnsanımız şifa ararken kaderine terk edilemez” diyerek çağrısını yineledi.

"FINDIK ÜRETİCİSİNE 250 TL TABAN FİYAT ŞART"

Konuşmasının son bölümünde fındık üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıyan Seyit Torun, artan maliyetlere rağmen üreticiye hak ettiği fiyatın verilmediğini söyledi.

“Gübre, ilaç, yevmiye zamlandı ama fındık fiyatı yerinde sayıyor. Döviz kazandırıyoruz diyorlar ama kazanan ihracatçı karteller. Üretici zarar ediyor, gençler tarımdan kopuyor” diyen Torun, fındık için taban fiyatın en az 250 TL olması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, “Ordu sahipsiz değildir. Biz bu şehri seviyoruz ve hak ettiği hizmeti alması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.