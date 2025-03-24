Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Şehit Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 dönümlük alana, 400 adet lavanta, 200 adet berberis, 50 adet dağ muşmulası, 10 adet zakkum, 10 mavi ladin, 15 leylandi, 15 mavi servi olmak üzere 700 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen Fidan Dikme Etkinliği'ne Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin, Seyitgazi Orman İşletme Müdürü Ahmet Demir, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, kurum amirleri ve Şehit Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

Seyitgazi’de fidanlar toprakla buluştu

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