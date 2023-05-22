Şeyma ne demek? Şeyma isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Şeyma da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Şeyma ne demek? Şeyma isminin anlamı nedir?

Şeyma ne demek? Şeyma isminin anlamı nedir?

Şeyma adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Şeyma isminin anlamını araştırıyor. Peki, Şeyma ne demek? Şeyma isminin anlamı nedir?

ŞEYMA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Şeyma ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Çok kıymetli, değerli.

- Vücudunda ben olan.

ŞEYMA İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Şeyma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Şeyma adını koymak caizdir.

ŞEYMA İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Şeyma adındakilerin liderlik vasfı vardır. Doğal bir liderdir.

Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermez.

Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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