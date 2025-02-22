Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! Yeni projesi gündem oldu

Fenomen isim Şeyma Subaşı yaptığı flaş açıklama ile oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından yaptığı palyaşımlar ve özel hayatı ile gündemde kalmayı başaran Şeyma Subaşı bu kez oyunculuğa merak saldı.

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Şeyma Subaşı, “Galiba bir tane geliyor, sinemalarda olacağım. Öyle bir disiplinim var mı? Emin değilim ama yeni bir tecrübe olacak. Ama benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok.” diye konuştu.

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Şeyma Subaşı, Nişantaşı’nda bir restoran çıkışında gazetecilere son projesini açıkladı. Daha önce bir kitap çıkaran Şeyma Subaşı ilgili olduğu alana yönelerek bir güzellik markasıyla kozmetik sektörüne atılmıştı. Şeyma Subaşı bu kez oyunculuğa merak saldı.

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"BENDEN DİZİ OYUNCUSU OLMAZ"

Yakında bir sinema filminde rol alacağını belirten Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı, emin değilim. Ama yeni bir tecrübe olacak” dedi. Sosyal medya fenomeni, “Oyunculuğun devamı gelir mi?” sorusunu, “Benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok. Birazcık daha fazla huzur ve sakinlik istiyorum” diye yanıtladı.

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