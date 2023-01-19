Şeyma Subaşı gelinlik provalarına başladı! Mayıs ayında evlenecek

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de bulan Şeyma Subaşı, Meedo ile Mayıs ayında nikah masasına oturacak. Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına şimdiden başladı.

"HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"

Şeyma Subaşı gelinlik provası yaptı. Fotoğraflar paylaşan Subaşı "Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz." dedi.

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına arkadaşı da yorum yaptı. Subaşı'nın "Keşke herkese nasip olsa" yorumu dikkat çekti.

MARAKEŞ'TE EVLENECEK

Türkiye'de evlenmeyeceğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın nerede evleneceği merak konusu olmuştu. Çıkan bazı haberlere göre çiftin Fas'ın Marakeş şehrinde evlenecekleri duyurulmuştu.