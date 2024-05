Şeyma Subaşı İstanbul sokaklarında ne arıyor?

Her attığı adım olay olan Şeyma Subaşı bu kez işiyle gündemde… Türkiye'den dünyaya açılan ünlü bir moda markasıyla işbirliği yapan Şeyma’nın yer aldığı fotoğraflar bu sabah neredeyse tüm İstanbul sokaklarındaki billboardlara asıldı.

Markanın 2024 yaz sezonu için hazırladığı birbirinden seksi ve güzel kıyafetleri giyen Subaşı’nın dev fotoğraflarını gören bir arkadaşı o anları kaydetti. Maslak’taki dev tabelaya fotoğrafları koyulan Şeyma, bu görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflardaki, 'You are your fame' (Şöhret sensin) yazısı ise dikkat çekti.

Şeyma'nın afişleri Şirinevler'den Kadıköy'e kadar neredeyse tüm semtlerdeki billboardlara konuldu.

Çekimleri Subaşı’nın da gözde tatil mekanı olan İbiza’da yapılan kampanya da geniş bir ekip yer aldı.

Tasarımlarını Zelia Kaçar'ın yaptığı koleksiyon modaseverler tarafından çok beğenildi.