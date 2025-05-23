Şeyma Subaşı o halleriyle sosyal medyanın diline düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şeyma Subaşı o halleriyle sosyal medyanın diline düştü

Eski futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın sunduğu bir YouTube programına konuk olan Şeyma Subaşı’nın çok mutfağının vazgeçilmezi olan garnitürün adını bilememesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Aslıhan Doğan’ın sunduğu beş çayı programına katılan Şeyma Subaşı‘nın tavrı ve söyledikleri sosyal medyanın gündemini karıştırdı.

Katıldığı programda kendisiyle ilgili çeşitli sorulara yanıt veren Şeyma Subaşı konu Yemeklerden açıldığında Türk mutfağının vazgeçilmezi olan cacığın ve patates yemeğinin adını unuttu.

Sosyal medyada 2 milyona aşkın takipçisi bulunan Şeyma Subaşı‘nın programdaki tavırları sosyal medyada alay konusu oldu.

SUBAŞI’DAN TEPKİLERE YANIT GECİKMEDİ


Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şeyma Subaşı konuyla ilgili olarak;"Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de cacığı unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel yiyin. Sevgiler..." dedi.

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