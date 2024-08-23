Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin ardından aşk hayatına devam eden Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak bu evlilikten de beklediği mutluluğu bulamamıştı.
Sosyal medyada aktif olan ve sık sık paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, zaman zaman eleştirilerin hedefi olurken, bu defa bikinili fotoğraflarıyla gündeme geldi.
Subaşı, fit ve ince fiziğiyle beğeni toplarken, takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sağlıklı yaşam tarzına ve spora önem verdiği bilinen Subaşı’nın bir sonraki paylaşımı ise şimdiden merakla bekleniyor.
Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez bikinili pozlarıyla büyük bir ilgi gördü.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile gerçekleştirdiği evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Subaşı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmış ve Mısırlı milyarder iş insanı Mohammed Alsaloussi ile büyük bir düğünle dünya evine girmişti.
Ancak, bu evlilikten de aradığı mutluluğu bulamayarak, kişisel hayatında tekrar değişiklikler yapma ihtiyacı hissetti.
Sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı, bu süreçte sıkça eleştirilerin odağı olmasına rağmen, bikinili fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.
İnce ve fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Subaşı, bu pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni topladı.
Sosyal medyada, Subaşı’nın bu yeni paylaşımı hızla yayılırken, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Sağlıklı yaşam ve düzenli spor alışkanlıklarına büyük önem verdiği bilinen Şeyma Subaşı, bu özellikleriyle sıkça takdir ediliyor.
Spor ve sağlıklı yaşam konusundaki tutkusunu sosyal medyada da sıkça paylaştığı fotoğraflarla gösteren Subaşı’nın, ilerleyen dönemde yapacağı yeni paylaşımlar ise şimdiden büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.