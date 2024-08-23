Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti

Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Magazin dünyasında sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, şelaledeki bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 1

Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin ardından aşk hayatına devam eden Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak bu evlilikten de beklediği mutluluğu bulamamıştı.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 2

Sosyal medyada aktif olan ve sık sık paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı, zaman zaman eleştirilerin hedefi olurken, bu defa bikinili fotoğraflarıyla gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 3

Subaşı, fit ve ince fiziğiyle beğeni toplarken, takipçileri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 4

Sağlıklı yaşam tarzına ve spora önem verdiği bilinen Subaşı’nın bir sonraki paylaşımı ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 5

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Şeyma Subaşı, bu kez bikinili pozlarıyla büyük bir ilgi gördü.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 6

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile gerçekleştirdiği evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Subaşı, aşk hayatında yeni bir sayfa açmış ve Mısırlı milyarder iş insanı Mohammed Alsaloussi ile büyük bir düğünle dünya evine girmişti.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 7

Ancak, bu evlilikten de aradığı mutluluğu bulamayarak, kişisel hayatında tekrar değişiklikler yapma ihtiyacı hissetti.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 8

Sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı, bu süreçte sıkça eleştirilerin odağı olmasına rağmen, bikinili fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 9

İnce ve fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Subaşı, bu pozlarıyla hayranlarından büyük beğeni topladı.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 10

Sosyal medyada, Subaşı’nın bu yeni paylaşımı hızla yayılırken, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 11

Sağlıklı yaşam ve düzenli spor alışkanlıklarına büyük önem verdiği bilinen Şeyma Subaşı, bu özellikleriyle sıkça takdir ediliyor.

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Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti 12

Spor ve sağlıklı yaşam konusundaki tutkusunu sosyal medyada da sıkça paylaştığı fotoğraflarla gösteren Subaşı’nın, ilerleyen dönemde yapacağı yeni paylaşımlar ise şimdiden büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

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