Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak paylaşım! Bu kez öyle bir şey yaptı ki...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile spor yaptığı ve saunaya girdiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı'nın paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü.

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenip kısa süre sonra boşanan Şeyma Subaşı Brezilyalı model sevgilisi Marlon'la aşk yaşıyor.

Medya Radar'daki habere göre Şeyma Subaşı, son paylaşımlarıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Şeyma Subaşı'nın bu sefer ki paylaşımlarında kızı Melisa da vardı.

Subaşı kızı ile spor yaptığı anları paylaştı. Ardından da küçük kızın duşa giderken havluya sarılı videosuna yer verdi. Bu görüntüde Melisa'nın sakız çiğnediği görüldü.

Ardından da anne kız beraber saunaya girdi. Ancak Melisa saunanın sıcaklığına dayanamadı. Şeyma Subaşı kızının 10 dakika saunada kaldığını ve kendisinin 5 dakika kalmasını istediğini ancak Melisa'nın bunu kabul etmediğini söyledi.

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Anne kız saunadan sonra duşa girdi. Ardından da bir saç kreminin reklam videosunu çektiler. Daha önce Ticaret Bakanlığı ile başı derde giren Şeyma Subaşı bu videoya 'reklam' diye yazmayı unutmadı. Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı iddia ile 500 bin TL ceza kesilmişti.

Subaşının giydiği eşofman takımı ve askılı üstü dikkat çekti. Şubaşı'nın eşofman üstünün dekolatesi adeta 'ben buradayım' dedirtti. Subaşı fit vücuduyla büyük beğeni topladı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Şubaşı'nın kızı ile böyle görüntüler paylaşmasını doğru bulmadı. Şeyma Subaşı'nın kızını böyle bir reklamda kullanmasına tepki gösterildi. Acun Ilıcalı'nın bu görüntülere sinirleneceği iddia edildi. Melisa ise halinden memnun görünüyordu.



Şeyma Subaşı kızı ile yaptığı son paylaşımda Melisa'nın içecek içtiği bir fotoğraf yayınladı. Melisa'nın oldukça yorgun göründüğü dikkatlerden kaçmadı.



Acun Ilıcalı'nın bu konuda ne diyeceği kızı Melisa Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nı uyarıp uyarmayacağı merakla bekleniyor.