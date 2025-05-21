Şeyma Subaşı'ndan ayrılık mesajı

Miami, Bali ve İstanbul arasında bir yaşam süren Subaşı'nın uzun süredir birlikte olduğu Marlon Teixeira ile yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü. Ancak bu söylentiler, Teixeira'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla sona erdi. Subaşı'nın bir paylaşımına kalp emojisiyle yorum yapan ünlü model, ilişkilerinin sürdüğünü ima etti.

Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine bomba sözler!

SUBAŞI: “RUHUM ONUNLA EVLİ”

Şeyma Subaşı ise kısa süre önce katıldığı bir programda, “Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar onunla olacağım. Evlilik şu an için yok ama ruhum o kişiyle evli” açıklamasını yapmıştı. Yeni ilişkisinin kendisini daha çok sevdirdiğini vurgulayan Subaşı, sevgilisiyle olan bağını samimi ifadelerle anlatmıştı.

İkilinin sosyal medya etkileşimleri, takipçileri tarafından hâlâ büyük ilgiyle takip ediliyor. Bu açıklamalar, ayrılık söylentilerine kesin bir yanıt niteliği taşıyor.