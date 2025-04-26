Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine bomba sözler!

YouTube platformunda gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde Subaşı, Teixeira ile paylaştığı ilk fotoğrafın hikayesini anlattı.

Brezilyalı sevgilisi için, "Erkek arkadaşım Brezilyalı. Beğenilmeyecek gibi değil, galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi" diyerek esprili bir dille ifade etti.

SEYAHAT TUTKUSUYLA GÜNDEMDE

Sık sık yurt seyahatleriyle konuşulan ve neredeyse kışı uzun süredir yaşamayan Subaşı, bu konuda da bilgilerine dair açıklamalarda bulundu.

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Ünlü isim, “Geçenlerde İstanbul'da ortaya çıktım. Gece kalktım ve 'Ben neredeydim?' dedim. Işığı değişir, evimdeyim. 'Hangi ülkelerdeyim mi?' Ben. Yanlış anlama, benden daha fazla gezenler de var” sözleriyle seyahat dolu yaşam tarzını anlattı.