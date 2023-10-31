Şeyma Subaşı'nın son kostümü olay oldu

Mayıs ayında evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, New York'ta 'Düğün fetişi neon' temalı bir partiye katıldı. Subaşı partide giydiği iç çamaşırlı kostümle gündem oldu.

Şeyma Subaşı'nın son kostümü olay oldu

2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan ve 3 Mayıs'ta evlendiği mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, dün düğün temalı bir partiye katıldı.

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Subaşı parti için beyaz iddialı bir kostüm tercih etti.

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"STRİPTİZCİ AYAKKABILARIM"

Katıldığı davetler ve tercih ettiği özel tasarım kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, 'Düğün fetişi neon' temalı bir partiye tüy, aksesuar ve işleme detaylı kostümle katıldı.

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Transparan bir elbise ayakkabı tercih eden Subaşı tarzı için "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış biricik striptizci ayakkabılarım" ifadelerini kullandı.

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Partiden bol bol paylaşım yapan ünlü isim, "Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutluyorduk. Ama farklı bir kutlama oldu" dedi.

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TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Şeyma Subaşı'nın parti kostümü takipçilerinden de tam not aldı. Subaşı için "Yine ortalığı yıkıyorsun" ve "Her şey çok güzel olmuş, sen busun" yorumları yapıldı.

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