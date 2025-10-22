YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Zafer Partisi Gençlik Kolları Sözcüsü Şeymanur Aklan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aklan, özellikle çocuk yoksulluğu, gençlerin barınma ve beslenme sorunları, akran zorbalığı ve KYK yurtlarındaki kötü koşullara değinerek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

“YEMEKHANEYE GİREMEYEN ÇOCUKLAR VAR, EL İNSAF”

Konuşmasına Aydın’da bir ortaokulda yaşanan olayla başlayan Aklan, ücretli yemek yemeyen öğrencilerin yemekhaneye alınmadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Çocuk yoksulluğu öyle bir noktaya geldi ki çocuklarımız artık fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da kırılgan hale geliyor. Bir çocuğun sırf parası yok diye arkadaşlarıyla aynı masaya oturamaması, dışarıda yemek zorunda kalması vicdanları sızlatıyor. Evladının içeri alınmadığını öğrenen ama buna maddi gücü yetmeyen bir annenin yaşadığı hissi tahmin edin.”

“SAĞLIK BAKANI ÖZEL OKULLARDA TAVSİYE VERİYOR, DEVLET OKULLARINI GÖRSÜN”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun özel okul ziyaretinde çocuklara “yumurta, süt, sebze ve meyve tüketin” nasihatinde bulunmasına da değinen Aklan, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan doğru söylüyor ama Türkiye’de her dört çocuktan biri bu besinlere ulaşamıyor. Keşke bir de devlet okullarına gitselerdi. Okullarda ücretsiz yemek verilmesi teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Eğitim Bakanı ise ‘şu an başka bir programdayız’ diyerek konuyu geçiştirdi. O zaman hâlâ gelmedi. Çocuklarımız bırakın sağlıklı beslenmeyi, artık beslenemiyor.”

“AKRAN ZORBALIĞI ARTIYOR, OKULLAR SESSİZ KALIYOR”

Aklan, Türkiye’de akran zorbalığının artışına dikkat çekerek OECD verilerini paylaştı:

“OECD ülkelerinde öğrencilerin yüzde 23’ü akran zorbalığı yaşarken, Türkiye’de bu oran yüzde 30’a kadar çıkmış durumda. Düşük gelirli çocuklar bu zorbalığa daha çok maruz kalıyor. Yemekhaneden yemek yiyemeyen çocuklar bile okul yönetiminin uyguladığı ayrımcılık yüzünden psikolojik şiddet görüyor. Öğretmenlerimizin bu konuda daha yüksek farkındalığa sahip olması, rehberlik servislerinin hassasiyetle davranması gerekiyor.”

“ÇOCUK HAKLARINI SAVUNMAK SUÇLULARA DEĞİL, MAĞDURLARA OLMALI”

Dem Partili bir temsilcinin “15-18 yaş arası suç işleyenlere ceza indiriminin kaldırılması çocuk haklarına aykırıdır” açıklamasına da yanıt veren Aklan, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Bu hafta genç yaşta sokak çeteleri tarafından elimizden alınan Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır kardeşlerimizin aileleriyle bir araya geldik. Suç işleyenlere hak diyorsunuz da, yaşamı elinden alınan çocukların yaşam hakkı ne olacak? Onları büyüten anne babanın hakkı ne olacak?”

Zafer Partisi’nin, “Türk çocuklarının sokak çeteleri ve uyuşturucu tacirlerinden uzak, güvenli bir Türkiye’de yaşaması için” mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Aklan, ‘Tertemiz Türkiye Projesi’ kapsamında yakında geniş bir çalıştay düzenleneceğini de duyurdu.

“KYK’LARDA HER HAFTA YENİ BİR FELAKET”

Aklan, kendisine ulaştırılan KYK yurtlarındaki şikayetleri de tek tek sıraladı:

“Isparta’da yemeklerden kurt ve böcek çıkıyor. Adana’da yurtlarda yılan, akrep, böcek kol geziyor. Ankara Gölbaşı Eymir Yurdu’nda internet yok, öğrenciler canlı derse katılamıyor. Bornova KYK Kız Yurdu’nu su bastı, öğrencilerin eşyaları zarar gördü. Bunlar sadece son bir haftada bana gelenler.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 bütçesinde vakıf ve derneklere 2,2 milyar TL kaynak ayırdığına dikkat çeken Aklan, “Keşke bu parayı gençlerin barınma ve beslenme sorunlarını çözmeye ayırsalardı” dedi.

“TOPRAK RAZGATLIOĞLU TÜRK GENÇLİĞİNİN GURURUDUR”

Konuşmasında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’na da değinen Aklan,

“El Turco Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike Şampiyonu olarak tarih yazdı. Kendisini yürekten kutluyoruz”

dedi.

“GENÇLER BU ÜLKENİN YÜKÜ DEĞİL, GÜCÜDÜR”

Basın toplantısının sonunda gençlere seslenen Aklan, Zafer Partisi’nin gençliğe verdiği önemi vurguladı:

“Her hafta Türk gencinin sorunlarını dile getirirken sizden gelen mesajları okuyorum. Bu basın toplantılarının büyük kısmı aslında sizlerin sesi. Öfkenizi, kaygınızı ama en çok vatan sevginizi görüyorum. Siz bu ülkenin yükü değil, gücüsünüz. Türk gençliği demokratik yollarla bu gidişata dur diyecek, sandıkta sesini duyuracaktır.”