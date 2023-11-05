Seyran adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Seyran isminin anlamını araştırıyor. Peki, Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
SEYRAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Seyran ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Gezip dolaşma, gezme, gezinti.
- Bakıp seyretme, temâşâ.
SEYRAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Seyran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Seyran adını koymak caizdir.