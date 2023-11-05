Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Seyran da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?