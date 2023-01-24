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İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği video. Seyreden herkes aynı şeyi söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı video için herkes aynı şeyi söyledi. Videoyu izleyen herkes Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti yorumu yaptı

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 09:20
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Seyreden herkes aynı şeyi söylüyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği video

İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği video. Seyreden herkes aynı şeyi söyledi
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması gibi video. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoda "yeni bir sayfa açma" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda da şu ifadeler yer aldı:

"Kavga etmeden, kin ve öfke duymadan, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıyı inşa ederek, devlette liyakati yeniden inşa ederek, inancı kimliği ve ne olursa olsun hiçbir evladımızın yatağa aç girmediği, Türkiye'nin her tarafında huzurun ve barışın olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Yeni bir sayfayı, güzel bir sayfayı açmak zorundayız. 6 liderin bir arada olmasının temel nedeni de budur. 6 lider bir aradayız. Hepimiz demokrasiyi istiyoruz...."

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Teyyo emmi
24.01.2023 09:23
Erzurum ve Erzurumlu seni gabul etmiyir biz Meral Akşeneri gabul edirek  
 
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