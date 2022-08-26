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  • Gelmiş geçmiş en iyi videolardan biri bu. Seyredin seyredin gülün. İyi gelir insana

Gelmiş geçmiş en iyi videolardan biri bu. Seyredin seyredin gülün. İyi gelir insana

Arabayla gittikleri yolda karşılaştıkları köprünün yıkıldığını gören bir grup vatandaşın alternatif yol arama çabasını gösteren komik video sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 20:32
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Seyredin seyredin gülün. Gelmiş geçmiş en komik videolardan biri bu

Gelmiş geçmiş en iyi videolardan biri bu. Seyredin seyredin gülün. İyi gelir insana
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Sosyal medyada izlenen en komik videolardan biri yeniden gündeme geldi.

SÜPRİZ VİDEONUN SONUNDA

Alkollü oldukları gözlenen ve arabayla gittikleri yolda karşılaştıkları taş köprünün yıkıldığını gören bir grup vatandaşın alternatif yol arama çabaları güldüren anlara yol açtı.

Görüntüler kısa sürede viral olurken en çok güldüren videolardan biri olarak tarihe geçti...

İşte o video:

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Tunas
27.08.2022 00:32
O bölge ahalisinin ısrarla AKP ye neden oy verdiğini yansıtan bir video olmuş  
 
burak
26.08.2022 22:00
gülmedim  
 
Cüneyt Büyükbatur
26.08.2022 21:16
😄😄😄😄😄  
 
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