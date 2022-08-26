Gelmiş geçmiş en iyi videolardan biri bu. Seyredin seyredin gülün. İyi gelir insana

Sosyal medyada izlenen en komik videolardan biri yeniden gündeme geldi.

SÜPRİZ VİDEONUN SONUNDA

Alkollü oldukları gözlenen ve arabayla gittikleri yolda karşılaştıkları taş köprünün yıkıldığını gören bir grup vatandaşın alternatif yol arama çabaları güldüren anlara yol açtı.

Görüntüler kısa sürede viral olurken en çok güldüren videolardan biri olarak tarihe geçti...

İşte o video: