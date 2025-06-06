Seyşeller’de TÜFE, Mayıs’ta da arttı

Seyşeller’de tüketici fiyatları Mayıs 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,40 artış gösterdi. Bu oran, önceki ayki yüzde 0,08’lik yükselişin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ülkenin resmi istatistik kurumu tarafından açıklanan verilere göre, özellikle taze balık haricindeki gıda ürünlerinde fiyat artışı yüzde 2,24 ile daha hızlı seyretti. Gıda dışı ürünlerde de fiyatlar yüzde 0,21 oranında yükseldi. Buna karşın taze balık fiyatları yüzde 5,12 azalmaya devam etti ancak azalış hızı nispeten yavaşladı.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0,14 azaldı. Bu gerileme, önceki ay gerçekleşen yüzde 0,16’lık artışın tersine dönmesi olarak değerlendiriliyor. Seyşeller Ulusal İstatistik Ofisi'nin raporuna göre, enflasyonun gıda harcamalarındaki değişimlerle yakından ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Ülkede enflasyonun temel belirleyicilerinden biri taze balık fiyatları. Balık fiyatlarındaki düşüş tüketici harcamalarını bir nebze rahatlatırken, diğer gıda ürünleri ve genel tüketim maddelerindeki fiyat artışları enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Seyşeller ekonomisi büyük ölçüde turizme ve ithalata bağımlı olduğundan, küresel piyasalardaki dalgalanmalar da fiyat hareketlerini etkiliyor.

Analistler, önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarındaki artış eğiliminin devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, tüketici harcamaları ve yaşam maliyeti açısından Seyşeller halkı için zorluklar yaratabilir.

Seyşeller hükümeti ve Merkez Bankası, enflasyonun kontrol altına alınması için çeşitli para politikaları ve ekonomik önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak dış faktörlerin etkisi nedeniyle fiyat istikrarının sağlanması kolay görünmüyor.