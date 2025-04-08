Şeytana pabucu ters giydiren hırsızlık! 15 günde 5 trafo soydular: Mahalleler elektriksiz kaldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı hedefiyle hizmeti sunan Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da art arda yaşanan bakır hırsızlıkları nedeniyle ciddi bir hizmet kesintisi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Beş farklı mahalledeki trafo kabinlerine giren hırsızlar, binlerce abonenin yanı sıra valilik, nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile adliye gibi önemli kamu kurumlarının da elektriksiz kalmasına yol açtı.

GENİŞ ÇAPLI BİR KESİNTİYE YOL AÇTI

Son olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaklaşık 4 bin abonenin enerji aldığı trafo kabinine giren hırsızlar, kilidi kırarak içerideki bakır kabloları ve aküleri çaldı. Yaşanan bu hadise, bölgedeki meskenler ve işyerlerinin yanı sıra kritik kamu hizmet binalarını da etkileyerek geniş çaplı bir enerji kesintisine yol açtı.

Daha önce de Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe ile Haliliye ilçesindeki Veysel Karani, Kamberiye ve Şair Nabi mahallelerindeki trafo kabinlerine benzer şekilde müdahale edilmiş, yine binlerce abone mağdur olmuştu. Söz konusu hırsızlıklar nedeniyle Dicle Elektrik'in şebeke altyapısında oluşan hasarın maliyeti yaklaşık 3 milyon TL olarak belirlendi.

"YETKİSİZ MÜDAHALE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Yaşanan bu olaylar üzerine bir açıklama yapan Dicle Elektrik yetkilileri, elektrik şebekesine yalnızca yetkili personelin müdahalede bulunabileceğinin altını çizerek, "Ölüm riski taşıyan enerji altyapısına yetkisiz şekilde müdahale eden kişiler, yalnızca kendi hayatlarını değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de riske atıyor. Cüzi miktarlarda gelir elde etmek uğruna yapılan bu eylemler, milyonlarca liralık kamu zararına ve binlerce abonenin mağduriyetine neden oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; şüpheli durumları ivedilikle emniyet birimlerine ve kurumumuza bildirmeleri yönündedir" açıklamasında bulundu.

YATIRIMLARIN 20 MİLYAR TL'Yİ AŞMASI BEKLENİYOR

Şanlıurfa'ya 2013 yılından bu yana toplam 17 milyar TL yatırım yapan Dicle Elektrik, 2025 yılı özelinde kente 3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirecek. İlde şebeke yenilemeleri, kapasite artışları ve akıllı şebeke uygulamaları başta olmak üzere 90 farklı proje yürütüldüğü bilgisini veren dağıtım şirketi, milyarlarca liralık yatırımlara rağmen, enerji altyapısına yönelik bu tür sabotajların hizmet sürekliliğini sekteye uğrattığı açıklamasında bulundu.