Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenimahalle’de oto sanayi esnafını tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin tamir ettirdikleri araçların ücretini ödemeyip iş yeri sahiplerini korkuttukları, ardından ‘araç bozuldu’ bahanesiyle yeniden para talep ettikleri belirlendi.

Parayı vermeyen esnafın iş yerlerine giden şüphelilerin, havaya ve dükkana ateş açıp tehditte bulundukları tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.