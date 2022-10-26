26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şeytani plan! Çorum'da bir kişi husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi

Şeytani plan! Çorum'da bir kişi husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi

Çorum’un İskilip ilçesinde, devrilen traktör rümorkunun altında cansız bedeni bulunan Sefer Öztürk, husumetlisi Mustafa Karaçam tarafından kaza süsü verilere öldürüldüğü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:56
Takip Et

Şeytani plan! Çorum'da bir kişi husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi

Şeytani plan! Çorum'da bir kişi husumetlisini öldürüp kaza gibi gösterdi
+
Aa
-

Olay, 22 Ekim'de Çorum'un ilçeye bağlı Seki köyünde meydana geldi. Sefer Öztürk, odun kesmek için gittiği ormanda devrilen traktör römorkunun altında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Sefer Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi otopsisi sonrası ilçede toprağa verildi.


KAZA DEĞİL CİNAYET OLDUĞU ÇIKTI
Sefer Öztürk’ün otopsisinde vücudunda saçma izine rastlanınca, jandarma soruşturmayı derinleştirdi. Köyde yapılan araştırmada, Sefer Öztürk ile Mustafa Karaçam arasında 'odun kesimi anlaşmazlığı' nedeniyle husumet olduğu saptandı. Öztürk'ün, Mustafa Karaçam tarafından av tüfeği ile vurularak öldürdüğü, cesedini de devirdiği traktör römorkunun altına yerleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Karaçam, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Karaçam’ın öldürüp kaza gibi gösterdiği Sefer Öztürk’ün cenazesinde yakınlarına taziyede bulunup, defin yerinde mezar kazan aile fertlerine yardım ettiği ortaya çıktı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.