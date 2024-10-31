Şeytanın aklına gelmez! Kiracısını çıkartmak için horonla işkence etti

Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kaldı.

Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artırmaya devam edince, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi kiracısının bulunduğu dairenin bacasını delerek son ses horon müziği dinletti.

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını aktaran Tenzile Bulunmuş "Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler. Bende o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış” şeklinde konuştu.

TELEVİZYONU EVİN İÇİNDE GEZDİRİYORUM

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum” dedi.

SOBA BORUSUNDAN MÜZİK DİNLETTİ

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: "Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk”

EV SAHİBİNE HAPİS CEZASI VERDİ

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükûneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor.