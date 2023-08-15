Şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemle, Suriye eski Büyükelçisi kızı ve damadı tarafından soyuldu

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın evindeki Burhan Doğançay imzalı yarım milyonluk tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

KAYNAK: İHA
Şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemle, Suriye eski Büyükelçisi kızı ve damadı tarafından soyuldu

İHA'nın haberine göre; tabloyu müzayedede satmaya çalışan hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Tablo, sahibine teslim edildi.

Olay Nasıl Meydana Geldi?

Olay, geçen ay Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi. İddiaya göre, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın (92) evine gelen kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç., evde bulunan Burhan Doğançay’ın resmettiği tabloyu sahtesiyle değiştirerek çaldı. Evin güvenlik kamerasını inceleyen Aka, tablonun kızı ve damadı tarafından çalındığını fark etti. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlar Yakalandı

Şüpheliler, çaldıkları tabloyu Cihangir’de bir antikacıya götürerek müzayedede satmak istedi. Antikacı da tabloyu sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak tablonun çalıntı olduğunu öğrenen Aka’nın avukatının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Antikacının dükkanına giden polisler, tabloyu alarak satıştan kaldırdı. Ayrıca tabloyu satmaya çalışan Pınar Ç.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin İfadeleri

Emniyette ifadesi alınan Pınar Ç., tabloyu babasının kendisine hediye ettiğini ve satmak için antikacıya getirdiğini iddia etti. Ancak polisler, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle yalanını ortaya çıkardı. Emniyette işlemleri tamamlanan Pınar Ç., “hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Pınar Ç.'nin firari olan damadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tablo, polisler tarafından sahibi Mehmet Orhan Aka’ya teslim edildi. Tablonun ünlü Türk ressam Burhan Doğançay’ın "Kurdeleler Serisi"nden bir eser olduğu ve 850 bin liraya kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

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