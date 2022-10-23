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Şeytanın bile aklına gelmez! AVM tuvaletinde para transferi

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni bilgilere ulaşıldı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'nın, gizlilik adı altında para transferi yaptığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Transfer yeri olarak dikkat çekmemek için AVM'nin tuvaletini seçtiği görüldü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:11
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Şeytanın bile aklına gelmez! AVM tuvaletinde para transferi

Şeytanın bile aklına gelmez! AVM tuvaletinde para transferi
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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün İstanbul kasası olarak belirlediği isimden para transferi yaptığı ana ait görüntülere ulaşıldı. Örgüt mensuplarının, dikkat çekmemek için para transferini AVM tuvaletinde yaptığı tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 59 ilde yapılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer alan ve Tahşiyecilere kumpas davasında terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu olan Sıdkı Karaca'ya (26) AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Para transferini AVM tuvaletinde yapmışlar - Resim : 1

AVM tuvaletinde kurye ile buluştuğu anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülere göre, FETÖ'nün İstanbul'da para kasası olarak belirlediği evin sorumlu yardımcısı olan B.Y., polisin teknik ve fiziki takip yaptığı sırada bir AVM'ye girdi. Örgüte ait Melikşah Üniversitesi'nde büro memuru olan B.Y.'nin, bebeğini de kucağına alarak gittiği AVM'ye bir süre sonra Sıdkı Karaca da geldi. Karaca, tuvalete girdi. Onun peşinden de B.Y. içeri girdi. Para transferi elden yapıldı.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Para transferini AVM tuvaletinde yapmışlar - Resim : 3

GİZLİLİK İÇERİSİNDE PARA ALIŞVERİŞİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan iki isim de emniyette sorguya alındı. Sıdkı Karaca, yurtdışı numarasından arandığını ve kendisine verilen bilgiler doğrultusunda alışveriş merkezinin tuvaletine giderek gizlilik içerisinde para aldığını kabul etti. Karaca'ya düzenli olarak yapılan para transferlerinin birincisinde 24 bin lira, diğerinde ise 16 bin lira teslim edildiği belirlendi.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Para transferini AVM tuvaletinde yapmışlar - Resim : 2

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Tekin Ertürk
23.10.2022 11:47
Şeytan dini bir sözcük. Eğer bunlar yüce Kuran'ı AHZAP suresinden başlayıp okusalardı, bu olay yaşanmazdı. TÖVBE edip dürüst, namuslu yaşarlardı tıpkı akp ve mhp seçmeni gibi.  
 
Abbas
23.10.2022 11:17
Banyoda kese içinde deste Dolar bulunmuştu, ona şaşırmadık, buna niye şaşıralım? Akp ve ona akıl veren Feto ne yaparsa şaşırmamak lazım,şaşırana şaşırırım, okey ??  
 
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