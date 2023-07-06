Şeytanteresi otu kalp rahatsızlıklarına böyle iyi geliyor

Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti. Şeytanteresi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Şeytanteresi otu kalp rahatsızlıklarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti. Şeytanteresi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

KALP RAHATSIZLIKLARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Şeytanteresi otu; Kolesterolü dengeleyici özelliği bulunması nedeni ile kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.

KALP HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp damar hastalıkları rastlantısal bir şekilde oluşmuyor. Bazı risk faktörlerinin sonucunda ortaya çıkıyor. İşte bu risk faktörleri kontrol altına alınmadığı sürece herhangi bir inceleme normal çıksa bile (buna anjiyografi dahil) kalp krizi riski ortadan kalkmıyor.

ŞEYTANTERESİ BİTKİSİ NEDİR?

İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır.

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