Şeytanteresi otu kansere böyle duvar örüyor

İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül hastalık olan kanserin oluşmasını önleyen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti.

Şeytanteresi otu kansere böyle duvar örüyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül hastalık olan kanserin oluşmasını önleyen şeytanteresi otunun faydaları dikkat çekti.

KANSERİ BÖYLE ÖNLÜYOR

Şeytanteresi otu; İnsanların korkulu rüyası ve ölümcül hastalık olan kanserli hücrelerin oluşumunu ve bu hücrelerin çoğalmasını engeller.

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KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir.

En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

ŞEYTANTERESİ BİTKİSİ NEDİR?

İran, Suriye, Afganistan ve Horasan dağlarında yetişen şeytan otu adlı bitkinin köküne yapılan kesiklerden akan koyu bir maddedir. Sarı esmer renkli, yumuşak balmumu kıvamında reçineli zamktır.

ŞEYTANTERESİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Bağırsak gazlarını giderir.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Balgam söktürür.

-İsteri ve sinir hastalıklarında yatıştırıcı olarak kullanılır.

-Kanserli hücrelerin oluşumunu ve bu hücrelerin çoğalmasını engeller.

-Alzheimer hastalığı riskini engellediği bilinir.

-Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza iyi gelir.

-Diş ve diş etini güçlendirir.

-Kolesterolü dengeleyici özelliği bulunması nedeni ile kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.

-İçeriğinde bulunan yüksek demir sayesinde kansızlığa iyi gelir.

-İçeriğinde yer alan proteinler ve demir sayesinde anne sütünü arttırıcı etkisi bulunur.

-Düzenli kullanımda sigaranın akciğere yaptığı zararlı etkilerin azalmasına yardımcı olur.

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