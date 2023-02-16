Şeytantersi Bitkisi ne işe yarar?

Şeytantersinin birçok adı var. İşte onlardan bazıları:

Heeng, hantit, hıthıt zamkı, hiltit, hing, hingu, şeytanboku, şeytan otu

Latince ismi ise ferula asafoetida ya da kısaca ferula…



İŞTE ŞEYTAN TERSİ BİTKİSİNİN NE İŞE YARADIĞI

En yaygın yararları arasında sindirime destek verici, gaz giderici etkisi ile tercih ediliyor.

Bronşit, böbrek taşı üzerinde etkili olduğu biliniyor.

Enfeksiyon önleyici etkisi ise bir başka değer.

ŞEYTANTERSİ YAN ETKİLERİ VAR MI?



Şeytantersi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar çok az sayıda ve yetersiz. Bu nedenle özellikle hamile ve emziren kadınların, çocukların kullanması kesinlikle yasak. Çünkü kan basıncını düşürebileceğinden ve kanı inceltebileceğinden, tansiyon ilacı ve kan inceltici ilaç kullanan kişilerin kesinlikle kullanmaması gerekiyor.