Şeytantersi bitkisiyle uzmanlardan önemli açıklamalar. Astım gibi birçok derde şifa oluyor

Düzenleme: Naim Arıoğlu
Şeytantersi bitkisiyle uzmanlardan önemli açıklamalar. Astım gibi birçok derde şifa oluyor
Astım gibi birçok derde şifa olan şeytantersi bitkisiyle uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.

Şeytantersi bitkisi, tarih boyunca birçok sağlık yararına sahip olduğu düşünülen ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan geleneksel bir bitki olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, şeytantersinin sağlık üzerindeki etkilerini ve kullanım şekillerini açıkladı.

Beslenme Uzmanı İlker Çağlayan'a göre; Şeytantersi bitkisi, antispazmodik (spazm çözücü), gaz giderici, balgam sökücü, laksatif (bağırsak boşaltıcı) ve yatıştırıcı etkileri nedeniyle Roma İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmakta.

Şeytantersi, özellikle astım, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olup, kan basıncını düşürme ve rahatsız bağırsak sendromu semptomlarını hafifletme gibi faydalar sunduğu bildirildi.

Şeytantersi bitkisi, aynı zamanda kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve besin emilimini iyileştirerek FODMAP rahatsızlığına iyi gelebileceği bildirildi.

Gaz problemlerini azaltma konusunda da etkili olan bu bitki, Hint mutfağında baharat olarak kullanılır ve pişirildiğinde pırasa veya soğan benzeri bir kokuya sahip olmasıyla dikkat çekti.

Şeytantersi, antioksidan kaynağı olarak da değerlidir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı hücreleri koruyabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, şeytantersi otunun fenolik bileşikler, tanenler ve flavonoidler gibi güçlü antioksidan etkileri ile bilinen yüksek miktarlarda bileşikler içerdiği belirtilmekte.

Bu bilgiler ışığında, şeytantersi bitkisinin geleneksel ve modern tıpta çeşitli sağlık yararları için kullanıldığı görülmekte.

Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta.

Şeytantersi bitkisinin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini ve kullanım yöntemlerini daha iyi anlamak adına uzmanların açıklamaları ve mevcut bilimsel çalışmalar önemli bir kaynak teşkil etmekte.

İlgili Haberler
Çocuklardaki bu salgına dikkat! Uzmanlardan uyarılar geldi
Temizlik yaparken kimyasal madde kullanmak istemeyenler bu 5 tarif tam size göre
Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!
Son Haberler
Rıdvan Dilmen 99 puanla şampiyon olamayacak takımı açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen 99 puanla şampiyon olamayacak takımı açıkladı
Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor? Yaşam
Oyuncak Bebekler Adası’nın tüyler ürperten gizemi. Katil bebek Chucky’nin hikayesi buradan mı geliyor?
Emeklilere 8000 lira ikramiye verilecek Ekonomi
Emeklilere 8000 lira ikramiye verilecek
Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı Otomotiv
Otomobilde zararına satış. Yeni karar sonrası sadece 2 ayları kaldı
Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir?
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü
Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı Gündem
Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı