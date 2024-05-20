Şeytantersi bitkisiyle uzmanlardan önemli açıklamalar. Astım gibi birçok derde şifa oluyor

Şeytantersi bitkisi, tarih boyunca birçok sağlık yararına sahip olduğu düşünülen ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan geleneksel bir bitki olmasıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, şeytantersinin sağlık üzerindeki etkilerini ve kullanım şekillerini açıkladı.

Beslenme Uzmanı İlker Çağlayan'a göre; Şeytantersi bitkisi, antispazmodik (spazm çözücü), gaz giderici, balgam sökücü, laksatif (bağırsak boşaltıcı) ve yatıştırıcı etkileri nedeniyle Roma İmparatorluğu döneminden bu yana kullanılmakta.

Şeytantersi, özellikle astım, öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olup, kan basıncını düşürme ve rahatsız bağırsak sendromu semptomlarını hafifletme gibi faydalar sunduğu bildirildi.

Şeytantersi bitkisi, aynı zamanda kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir ve besin emilimini iyileştirerek FODMAP rahatsızlığına iyi gelebileceği bildirildi.

Gaz problemlerini azaltma konusunda da etkili olan bu bitki, Hint mutfağında baharat olarak kullanılır ve pişirildiğinde pırasa veya soğan benzeri bir kokuya sahip olmasıyla dikkat çekti.

Şeytantersi, antioksidan kaynağı olarak da değerlidir ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı hücreleri koruyabileceğinin altı çizildi.

Ayrıca, şeytantersi otunun fenolik bileşikler, tanenler ve flavonoidler gibi güçlü antioksidan etkileri ile bilinen yüksek miktarlarda bileşikler içerdiği belirtilmekte.

Bu bilgiler ışığında, şeytantersi bitkisinin geleneksel ve modern tıpta çeşitli sağlık yararları için kullanıldığı görülmekte.

Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta.

Şeytantersi bitkisinin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini ve kullanım yöntemlerini daha iyi anlamak adına uzmanların açıklamaları ve mevcut bilimsel çalışmalar önemli bir kaynak teşkil etmekte.